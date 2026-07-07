07.07.2026 09:07:38

Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag noch etwas weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am frühen Vormittag um 0,23 Prozent auf 126,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,97 Prozent.

Am Morgen richteten sich die Blicke auf Daten zur deutschen Industrieproduktion, die sich im Mai besser als erwartet entwickelt hatte. Die Gesamtproduktion stieg im Vergleich zum Vormonat April saison- und kalenderbereinigt um 0,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Allerdings wurde der monatliche Anstieg der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im April von 0,4 Prozent auf 0,2 Prozent nach unten revidiert.

"Die allmähliche Belebung in der Industrie setzt sich fort. Das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass diese Zahlen noch in die Phase des Iran-Krieges fallen, in der die Unsicherheit besonders groß war", schrieb Volkswirt Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg in einer ersten Einschätzung. Für das zweite Quartal seien die bislang vorliegenden Daten etwas besser als noch vor einigen Wochen gedacht. Vermutlich habe es in Deutschland keinen Rückgang der Wirtschaftsleistung gegeben und das wäre eine gute Nachricht.

Im weiteren Handelsverlauf finden dann am frühen Nachmittag aktuelle Zahlen zur US-Handelsbilanz Beachtung./mis/stk

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