FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,40 Prozent auf 133,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,33 Prozent.

Die Anleihen knüpften an ihre Kursverluste vom Freitag an. In der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex für die Industrie laut einer zweiten Schätzung etwas besser als erwartet ausgefallen. Er lag im August wie im Vormonat bei 45,8 Punkten. Zuvor war ein Rückgang auf 45,6 Punkte ermittelt worden. Der Indikator signalisiert aber weiter eine wirtschaftliche Abschwächung der Industrie.

Die Wahlerfolge der rechtspopulistischen AfD in Sachsen und Thüringen könnten sich auch auf die Bundespolitik auswirkten. Zwar dürften die politischen Schlagzeilen nach dem enttäuschenden Abschneiden der Ampel-Parteien bei den Landtagswahlen keine nachhaltige Auswirkung haben, kommentierte Rainer Guntermann, Anleiheexperte bei der Commerzbank. "Allerdings könnten die Wahlergebnisse die Konflikte in der Koalition und innerhalb der Koalitionsparteien weiter verschärfen, wobei ein Auseinanderbrechen der Koalition und Neuwahlen unwahrscheinlich sind."/jsl/jkr/stk