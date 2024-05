FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,23 Prozent auf 130,90 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug 2,51 Prozent.

Unerwartet schwache US-Arbeitsmarktdaten verstärkten am Nachmittag die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA und belasteten die Renditen für Staatsanleihen. In der größten Volkswirtschaft der Welt war der Stellenaufbau im April deutlich geringer als in den Monaten zuvor ausgefallen und die Arbeitslosigkeit legte überraschend zu.

Darüber hinaus hatte sich das Lohnwachstum überraschend etwas abgeschwächt. Viele US-Firmen klagen seit längerer Zeit über einen Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Löhne anziehen. Der robuste Arbeitsmarkt birgt daher zusätzliche Inflationsrisiken. Angesichts der hartnäckig hohen Teuerung hatte die Fed den Leitzins am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau belassen und keine baldige Zinssenkung in Aussicht gestellt. Allerdings haben die US-Währungshüter auch deutlich gemacht, dass die künftige Zinspolitik von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig ist./jkr/he