07.01.2026 17:46:38

Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch den dritten Tag in Folge gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,25 Prozent auf 128,06 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,81 Prozent.

Marktbeobachter erklärten den Kursanstieg bei Bundesanleihen mit der Inflation in der Eurozone. Bereits am Vortag waren die Kurse von Bundesanleihen gestiegen, nachdem die Inflation in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone im Dezember jeweils schwächer als erwartet ausgefallen war.

Im Tagesverlauf hat auch das Statistikamt Eurostat einen Rückgang der Inflation in der Eurozone gemeldet, auf 2,0 Prozent im Dezember. Zwar dürften die Preisdaten "durch Sondereffekte nach unten verzerrt sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Eine schwächere Inflation verstärkt aber die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen vielleicht doch zur Ankurbelung der Wirtschaft senken könnte, was die Renditen am Anleihemarkt belastet und den Kursen im Gegenzug Auftrieb verleiht./jkr/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen