Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 129,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,68 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. So werden im Tagesverlauf weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Weiterhin steht die US-Handelspolitik im Blick der Märkte. Präsident Donald Trump hatte zuletzt die Frist der bislang für diesen Mittwoch angepeilten US-Zölle auf den 1. August verschoben. Am Dienstag erklärte er, dass diese Frist nicht mehr verschoben werde.

"Die Risikostimmung dürfte vorerst solide bleiben, obwohl weitere Trump-Briefe die Lage natürlich schnell umkehren könnten", kommentierten die Experten der Commerzbank. "Wir sehen bessere Chancen für eine Stabilisierung am Rentenmarkt, nachdem die Auktionen in Deutschland und Portugal heute Vormittag verdaut sind."/jsl/la/stk