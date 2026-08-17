17.08.2026 16:56:38

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 124,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,21 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die zuletzt den Anleihemarkt bestimmenden Ölpreise legten nur ein wenig zu. Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Montag mit der Ankündigung einer Übernahme der Straße von Hormus. Der Iran weist die Pläne zurück und stellt die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

Mit einer scharfen Drohung hat Trump zudem am Montag den Druck auf den Oman erhöht. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung. "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News.

"Insgesamt bleiben Energiepreise und Schlagzeilen-Risiken die entscheidenden Treiber für Bunds", schreibt Commerzbank-Experte Erik Liem. "Wir erwarten, dass die jüngsten Handelsspannen halten, sodass 10-jährige Bunds bei Niveaus über 3,20 Prozent attraktiv erscheinen."/jsl/he

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