Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne nach schwachem Ifo-Index

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach schwachen deutschen Konjunkturdaten etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,07 Prozent auf 128,95 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,68 Prozent.

Das Ifo-Geschäftsklima hat sich im November unerwartet eingetrübt. Volkswirte hatten mit einer leichten Erholung gerechnet. Belastet wurde der Indikator durch die verschlechterten Erwartungen.

Bei den Unternehmen herrsche immer noch Stagnationsstimmung vor, kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Die Diskussionen über eine Zweckentfremdung von Investitionsmitteln zugunsten von konsumtiven Ausgaben im Bundeshaushalt dürften nicht förderlich gewesen sein für die Erwartungshaltung in der Wirtschaft", schreibt Kater.

Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine über den umstrittenen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine bewegten den Anleihemarkt zunächst kaum. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die in Kiew und Washington verbreitet wurde./jsl/jkr/stk