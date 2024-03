FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,07 Prozent auf 132,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,40 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone hat sich im März den fünften Monat in Folge verbessert. "Von einer Frühjahrsbelebung zu sprechen, wäre wohl übertrieben", relativierte Sentix die Entwicklung. Dies liege vor allem an der schwachen Entwicklung in Deutschland, das als konjunkturelles Schwergewicht die Erholung hemme. "Die Rezession ist hartnäckig." In den USA wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Die Teuerung in der Schweiz ist im Februar unterdessen weiter gesunken. Es war aber im Schnitt ein stärkerer Rückgang erwartet worden. Die Renditen von Schweizer Anleihen legten ein wenig zu. Angesichts steigender Preise im Dienstleistungssektor und bei Mieten dürfte die Schweizerische Nationalbank vorsichtig bleiben, erwartet Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Für das laufende Jahr sieht er daher keine Leitzinssenkung./jsl/jha/