23.01.2026 10:34:38

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 127,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,89 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. In der Eurozone hat sich die Stimmung in der Wirtschaft im Januar nicht verändert. Der von S&P erhobene Einkaufsmanagerindex lag unverändert bei 51,5 Punkten und signalisiert damit ein leichtes wirtschaftliches Wachstum. Ökonomen hatte im Schnitt eine kleine Verbesserung erwartet. Belastet wurde der Indikator durch die schwächeren Zahlen aus Frankreich, während die deutschen Zahlen positiv überraschten.

"Das ist weiterhin eine nur sehr schwache Erholung", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Mit Blick auf die Zukunft wird das geringe Auftragsplus sicherlich keine Wende herbeiführen." Für die kommenden Monate zeichne sich eine Fortsetzung des bisherigen Trends ab./jsl/jkr/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:44 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen