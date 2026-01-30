30.01.2026 08:32:38

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,01 Prozent auf 128,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.

Geopolitische Themen bleiben mit Angst vor einem möglichen Militärschlag der USA gegen den Iran aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) präsent. Die Risikoaversion könne daher jederzeit weiter zunehmen. US-Außenminister Marco Rubio hatte den Iran am Vortag vor möglichen Angriffen auf amerikanische Stützpunkte gewarnt. Dabei schloss er einen militärischen Präventivschlag nicht aus.

Abseits davon stehen zum Ende der Woche zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im Fokus stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland. Im Januar dürfte es aus Sicht der Helaba zu einem leichten Anstieg der Inflation gekommen sein, was auch auf Sonderfaktoren wie die Erhöhung des CO2-Preises zurückzuführen sei. Die Jahresteuerungsrate könnte leicht über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegen. Dies berge aber keine geldpolitischen Implikationen, hieß es weiter. Die jüngste Eurostärke dürfte die Inflation tendenziell dämpfen./jha/stw

