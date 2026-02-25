Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihren jüngsten Aufschlägen haben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Mittwoch etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,71 Prozent.

Die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation konzentrierte sich vor allem auf die Innenpolitik und brachte kaum neue Erkenntnisse. Donald Trump habe sich für seine bisherige Wirtschaftspolitik gelobt, schrieb Chefmarktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Auf weitere Hinweise auf die künftige Zollpolitik warteten die Anleger aber vergebens.

Konjunkturdaten lieferten dem Markt ebenfalls kaum Impulse. Dank des besten Quartals seit drei Jahren geht die deutsche Wirtschaft zwar mit etwas Rückenwind ins Jahr 2026. Allerdings waren die Löcher im Staatshaushalt im vergangenen Jahr deutlich größer als zunächst angenommen.

Endgültige Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone im Januar fielen weitgehend wie erwartet aus. Die Teuerung ging weiter zurück und erreichte den tiefsten Stand seit September 2024. Der aktuelle Wert von 1,7 Prozent liegt unter der mittelfristig von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Rate von 2 Prozent. Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet.

Die Inflationsdaten allein dürften kein entscheidendes Argument für eine Lockerung der Geldpolitik liefern, schrieb Analyst Claus Vistesen von Pantheon Macroeconomics. Die Wachstumsaussichten, bei denen die Risiken angesichts der hohen Erwartungen eher nach unten tendierten, seien ein wichtigerer möglicher Katalysator für eine Lockerung bis zum Sommer./jsl/he