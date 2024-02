FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gefallen. Zuletzt sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 133,31 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen war bis auf 2,39 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen. Zuletzt lag er nur wenig niedriger.

Prägendes Thema am Anleihemarkt bleibt die Geldpolitik . Derzeit sieht es trotz rückläufiger Inflationsraten nicht nach raschen Zinssenkungen in den USA oder im Euroraum aus. Bemerkungen prominenter Zentralbanker deuten seit Tagen darauf hin, dass sich die Währungshüter noch etwas Zeit lassen mit ihrer geldpolitischen Wende. In den USA wird eine erste Zinssenkung frühestens im Mai erwartet, in der Eurozone wird auf Juni gesetzt. Das Warten der Notenbanker sorgt für tendenziellen Zinsauftrieb an den Anleihemärkten.

Am Vormittag verlief der Handel am Rentenmarkt ohne entscheidende Impulse. Inflationsdaten aus Deutschland bestätigten das bekannte Bild eines abnehmenden Preisauftriebs. Etwas besser als erwartet ausgefallene Industrieproduktionszahlen aus Italien wurden am Markt nur zur Kenntnis genommen.

Kurzzeitig waren die Anleiherenditen am Nachmittag merklich gefallen. Hintergrund der Bewegung dürften die jährlichen Revisionen zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise gewesen sein. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, die Zahlen könnten wie im Jahr zuvor einen deutlicheren Preisauftrieb ergeben. Dies war jedoch nicht der Fall, die Revisionen hielten sich unter dem Strich in Grenzen. Die Renditen erholten sich rasch wieder./jsl/he