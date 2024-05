FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,41 Prozent auf 130,76 Punkte und baute damit seine am Freitag erzielten Gewinne aus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,53 Prozent.

In Europa richteten sich die Blicke auf Inflationsdaten. In Spanien zog die Teuerung im April zwar leicht an, wie eine vorläufige Erhebung ergab. In Deutschland aber blieb die Inflationsrate einer ersten Schätzung zufolge nach drei Rückgängen in Folge unverändert. "Die vorläufigen Inflationsdaten für April dürften der Europäischen Zentralbank größeres Vertrauen einflößen, dass die Inflation trotz der anziehenden Konjunktur weiterhin abklingt", schrieb Robin Winkler, Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Am Dienstag folgen dann die entsprechenden Daten für den Euroraum.

Auch in den USA stehen im Laufe der Woche wichtige Daten und Ereignisse auf dem Programm. Erwartet werden die stark beachteten ISM-Indizes, daneben der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung und die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed./la/he