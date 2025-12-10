10.12.2025 09:20:38

Deutsche Anleihen vor US-Zinsentscheidung wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. An den Finanzmärkten hielten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 127,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

Am Abend rechnen die meisten Experten mit einer erneuten Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. Die Leitzinsspanne würde dann zwischen 3,50 bis 3,75 Prozent liegen. Allerdings müssen die geldpolitischen Entscheidungen unter erschwerten Bedingungen gefällt werden. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) im Oktober und November konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt.

Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Mit Spannung wird daher erwartet, wie die Projektionen der Notenbank zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in den USA ausfallen, die ebenfalls am Abend erwartet werden./jkr/stk

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen