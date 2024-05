Der finnische Energieversorger Teollisuuden Voima Oyj (TVO) hat eine grüne Anleihe im Volumen von 600 Mio. Euro begeben und ein Rückkaufangebot für die im Februar 2025 fällige Euroanleihe angekündigt.



TVO hat eine grüne Anleihe im Wert von 600 MIo. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 4,25% p.a.begeben. Die Anleihe wird im Rahmen des EMTN-Programms des Unternehmens begeben und wird an der Luxemburger Börse notiert.



Mit dem Nettoerlös der von TVO emittierten grünen Anleihe werden förderungswürdige grüne Projekte gemäß dem im Juni 2023 veröffentlichten Green Bond Framework von TVO ganz oder teilweise finanziert oder refinanziert.



Am 13. Mai 2024 gab TVO bekannt, dass sie die Inhaber ihrer ausstehenden 2,125-prozentigen 500-Millionen-Euro- Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 4. Februar 2025 (XS1183235644) aufgefordert hat, ihre Schuldverschreibungen zum Kauf durch TVO gegen Barzahlung anzudienen. TVO schlägt vor, alle ausstehenden Schuldverschreibungen zum Kauf anzunehmen. Das Übernahmeangebot erfolgt zu den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum vom 13. Mai 2023 dargelegt sind.



Die Teollisuuden Voima Oyj betreibt Kernkraftwerke in Finnland.



BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Nordea und Swedbank fungierten als Joint Bookrunner für die neue Anleiheemission. Nordea und Swedbank fungieren als Joint Dealer Managers für das Rückkaufangebot.



www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.

Foto: © Teollisuuden Voima Oyj