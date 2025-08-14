GNW-News: Tecan begibt eine Anleihe in Höhe von CHF 150 Millionen

^NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO

Männedorf, Schweiz, 14. August 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

hat heute durch die Emission einer festverzinslichen inländischen Anleihe in

Höhe von CHF 150 Millionen erfolgreich Fremdkapital aufgenommen. Die Anleihe

wird zu 100.195% ausgegeben, hat einen Coupon von 0.850% und eine Laufzeit von

5 Jahren (Endfälligkeit 11. September 2030). Der Abrechnungstermin der Anleihe

ist der 11. September 2025. Die Anleihe wird ab dem 9. September 2025 an der SIX

Swiss Exchange kotiert und gehandelt (ISIN CH1474857070).

Der Nettoerlös der Emission dient allgemeinen Unternehmenszwecken,

einschliesslich der Rückzahlung der ausstehenden CHF 250 Millionen-Anleihe mit

Fälligkeit im Oktober 2025.

Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern und Privatbanken in der Schweiz

unter gemeinsamer Federführung von UBS Investment Bank und Zürcher Kantonalbank

platziert, mit Bank J. Safra Sarasin als Co-Lead Manager.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com (http://www.tecan.com)) trägt dazu bei, das Leben und die

Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden

befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-

Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender

Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan

auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten,

Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen

Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über

Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in

Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr

2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984

Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com (http://www.tecan.com)

