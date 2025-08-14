Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
14.08.2025 18:13:38
GNW-News: Tecan begibt eine Anleihe in Höhe von CHF 150 Millionen
^NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO
THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL
Männedorf, Schweiz, 14. August 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)
hat heute durch die Emission einer festverzinslichen inländischen Anleihe in
Höhe von CHF 150 Millionen erfolgreich Fremdkapital aufgenommen. Die Anleihe
wird zu 100.195% ausgegeben, hat einen Coupon von 0.850% und eine Laufzeit von
5 Jahren (Endfälligkeit 11. September 2030). Der Abrechnungstermin der Anleihe
ist der 11. September 2025. Die Anleihe wird ab dem 9. September 2025 an der SIX
Swiss Exchange kotiert und gehandelt (ISIN CH1474857070).
Der Nettoerlös der Emission dient allgemeinen Unternehmenszwecken,
einschliesslich der Rückzahlung der ausstehenden CHF 250 Millionen-Anleihe mit
Fälligkeit im Oktober 2025.
Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern und Privatbanken in der Schweiz
unter gemeinsamer Federführung von UBS Investment Bank und Zürcher Kantonalbank
platziert, mit Bank J. Safra Sarasin als Co-Lead Manager.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com (http://www.tecan.com)) trägt dazu bei, das Leben und die
Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden
befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-
Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender
Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan
auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten,
Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen
Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet.
Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über
Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in
Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr
2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984
Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange
gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com (http://www.tecan.com)
Disclaimer
This press release and the information contained herein may not be published,
distributed or transmitted to the United States (USA) Canada, Australia or Japan
or any other jurisdiction into which the same would be unlawful, or given or
transmitted to US persons (including legal entities) or to media with a general
circulation in the USA. This bond will not be publicly offered for sale outside
Switzerland. This media release does not constitute an offer to buy or subscribe
for securities; it is neither an issue prospectus within the meaning of Article
35 FinSA nor a listing prospectus within the meaning of the SIX Swiss Exchange
Listing Rules.
