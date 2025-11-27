|
HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel am Feiertag 'Thanksgiving'
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Donnerstag kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Thanksgiving"./mis
Börse aktuell - Live TickerKeine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.