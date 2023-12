Der Potsdamer Materialspezialist LEEF kooperiert mit der internationalen Materialdatenbank Material ConneXion (https://materialconnexion.com) mit Sitz in New York. Wann immer Lösungen mit Materialbezug gesucht werden, ist dieser Kooperationspartner eine der ersten Adressen weltweit zur Recherche, Marktanalyse und Beratung. Material ConneXion hat ein internationales Team von Materialwissenschaftlern und berät in unzähligen Industrien.



Speziell diese Datenbank mit dem dahinterstehenden Unternehmen ist die wesentliche Informationsquelle für Agenturen, Brands, Designstudios, Unternehmen und Konzerne, wenn neue Lösungen mit Materialbezug gesucht werden. Für LEEF liegt das Interesse zentral auf der Präsentation von Verpackungslösungen, aber auch darüber hinaus können sich Projekte ergeben, die direkten Produktbezug haben.



Über LEEF:

Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft hat LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Und dass das mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell in großen Volumen geschehen kann, zeigt LEEF seit einigen Jahren. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, verwendet mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertriebt weltweit.



Leef begibt eine Anleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einem Kupon von 9,00% p.a. Ein ausführlicher Artikel zur Anleiheemission ist auf folgender Website zu finden:

https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-leef-blattwerk-gmbh-produzent-von-nachhaltigem-geschirr-und-verpackungen-aus-palmblaettern-bietet-900.html



Ein Interview mit dem CFO Jens Christoph ist auf folgender Website zu finden:

https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-haben-die-nachhaltigsten-einwegsysteme-jens-christoph-cfo-leef-blattwerk-gmbh.html



Foto: © Leef Blattwerk



Eckdaten der Leef Blattwerk-Anleihe

Emittent Leef Blattwerk GmbH Kupon 9,00% p.a. Zinszahlung Halbjährlich am 18.06. und 18.12. Zeichnungsfrist 30.11.-14.12.2023 über Börse Frankfurt,

bis 09.11.2024 über Econeers sowie über die Website leef-holding.com Valuta 18.12.2023 Laufzeit bis 18.12.2028 (5 Jahre) ISIN / WKN DE000A352ER1 / A352ER Emissionsvolumen bis zu 5 Mio. Euro Stückelung 1.000 Euro Financial Advisor DICAMA AG Listing Open Market Internet leef.bio