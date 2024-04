Der Vorstand der NEON EQUITY (ISIN: DE000A3DW408) hat mit Zustimmung des Auf­sichts­rats beschlossen, eine Unter­nehmens­anleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben (ISIN DE000A383C76, die „Schuld­ver­schrei­bungen 2024/2029“ oder die „Anleihe“). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029. Der jähr­liche feste Zinssatz der Schuld­ver­schre­ibungen liegt bei 10,00%.



Die auf den Inhaber lautenden Schuld­ver­schrei­bungen 2024/2029 sind mit einem Nenn­betrag von je 1.000 Euro aus­ge­stattet. Die Zeich­nungs­frist für das öffent­liche Angebot in Luxemburg und Deutsch­land könnte voraussichtlich Anfang Mai beginnen. Die Anleihe soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.



Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) eingereicht. Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird kurzfristig erwartet.



NEON EQUITY behält sich vor, das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 125 Mio. Euro im Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder im Wege einer Privatplatzierung aufzustocken.



Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zur weiteren Wachstumsfinanzierung sowie zum Ausbau des Beteiligungsportfolios verwendet werden. Der Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus, zum Beispiel aus dem Bereich Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen, zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.



Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.



