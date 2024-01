Die erste Anleihen-Neuemission des Jahres der Republik Österreich ist am Markt sehr positiv aufgenommen worden. Angeboten wurden von der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) eine neue 10-jährige Benchmarkt-Anleihe, zudem werden zwei grüne Papiere aufgestockt. Insgesamt wurden damit 7 Mrd. Euro eingenommen, die Auktion war 10,2-fach überzeichnet.

"Unsere Syndizierung stieß auf eine sehr starke Nachfrage und wir haben das größte Auftragsbuch in der Geschichte der Republik erreicht, was einen beeindruckenden Start in das Jahr 2024 bedeutet", sagte Markus Stix, Geschäftsführer der OeBFA, in einer Aussendung vom Donnerstagabend. Bereits in der ersten Stunde habe das Orderbuch 50 Mrd. Euro verzeichnet, geschlossen wurde es mit 64 Mrd. Euro, sagte ein OeBFA-Sprecher am Donnerstag zur APA. Emittiert wurden insgesamt 7 Mrd. Euro, davon entfielen 4,5 Mrd. Euro auf die 10-jährige Anleihe und jeweils 1,25 Mrd. Euro auf die beiden anderen Papiere - eine grüne Anleihe mit einer Restlaufzeit von fünf Jahren und einem Green Bond mit einer Restlaufzeit von 25 Jahren.

Die Emissionsrendite für die zehnjährige Bundesanleihe kam bei 2,934 Prozent zu liegen, für die fünfjährige grüne Anleihe waren es 2,602 Prozent und für das 25-jährige grüne Papier waren es 3,145 Prozent.

Die Neubegebung war die erste von drei bis vier angekündigten Emissionen für das Gesamtjahr 2024. Mit der Transaktion sind nun 20 Prozent des für heuer angepeilten Finanzierungsvolumens von 45 bis 50 Mrd. Euro, das über Bundesanleihen-Emissionen lukriert erzielt werden sollen, erfüllt worden.

bel/cri

APA