|Neue Bundesanleihe
|
27.08.2025 06:23:00
Österreich besorgt sich am Kapitalmarkt frische Mittel in Milliardenhöhe
Das Emissionsvolumen belief sich auf 3,25 Mrd. Euro, die Emissionsrendite auf 2,808 Prozent, teilte die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) mit. Syndizierte Staatsanleihen werden seit 1999 im Wege eines Bankenkonsortiums emittiert.
Mit der heutigen Transaktion seien mehr als 85 Prozent der für heuer prognostizierten Bundesanleihen-Emissionen abgeschlossen, hieß es von der Bundesfinanzierungsagentur. Vier Termine stehen noch im Emissionskalender. Das anvisierte Staatsanleihen-Finanzierungsvolumen beträgt 2025 rund 43 bis 47 Mrd. Euro.
Die OeBFA managt die Finanzschulden des Bundes und kümmert sich unter anderem um die Begebung der Bundesanleihen. Ende Juli lag die Finanzschuld des Bundes bei 301,98 Mrd. Euro mit einer effektiven Verzinsung von 1,98 Prozent per annum und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 11,98 Jahren.
cri
APA
Weitere Links:
Bildquelle: Rawpixel.com / Shutterstock.com,Per Bengtsson / Shutterstock.com,Pawel Kazmierczak / Shutterstock.com
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Fed: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Börsen in Asien letztlich mit Abgaben
Am heimischem Markt ging es am Dienstag abwärts. Der deutsche Leitindex notierte ebenso leichter. Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag nach langem Zögern doch noch zu. Die asiatischen Indizes tendierten derweil im Minus.