Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 2,9 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 46 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 131,90 Einheiten.

Zunehmend in den Fokus rückt die Zinsentscheidung in den Vereinigten Staaten, die am morgigen Abend europäischer Zeit gefällt wird. Von Marktexpertinnen und -experten wird angesichts der soliden Konjunkturdaten in den USA mit keiner Zinssenkung gerechnet, allerdings erhoffen sie sich Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen der Federal Reserve. Die Chancen für eine Zinserhöhung im Juni liegt laut der CME Group bei rund 50 Prozent. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,94 3,04 -0,10 6 5 Jahre 2,72 2,76 -0,04 28 10 Jahre 2,90 2,92 -0,02 46 30 Jahre 3,05 3,06 -0,01 46

sto/ste

APA