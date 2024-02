Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel mehrheitlich tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 2,89 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf 133,68 Einheiten.

Die Aufmerksamkeit zogen am Nachmittag wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten auf sich. So ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten gesunken. In der Vorwoche stellten 218.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. Befragte Experten hatten mit 220.000 gerechnet, nach revidiert 227.000 eine Woche zuvor.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,79 2,79 0 14 5 Jahre 2,64 2,59 +0,05 36 10 Jahre 2,89 2,85 +0,04 54 30 Jahre 3,12 3,08 +0,04 55

