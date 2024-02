Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich und nur wenig verändert gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,92 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Die Kursbewegungen blieben in engen Grenzen. Es fehlte zu Wochenbeginn laut Marktbeobachtern an Impulsen. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Auch in den USA bleibt es angesichts eines Feiertages ruhig.

Angesichts der zuletzt deutlich gesunkenen Inflation dies- und jenseits des Atlantiks steht die Frage im Raum, wann die Notenbanken die Leitzinsen wieder senken. Mittlerweile werde die Europäische Zentralbank für Juni in der "Pole-Position" gesehen, schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Die US-Notenbank Fed könnte dann im Juli nachziehen. Schließlich laufe es konjunkturell in der Eurozone weitaus schlechter als in den USA, wie die Wachstumszahlen zum vierten Quartal jüngst gezeigt hätten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,93 3,05 -0,12 11 5 Jahre 2,73 2,75 -0,02 34 10 Jahre 2,92 2,92 0 51 30 Jahre 3,06 3,06 0 49

ger/ste

APA