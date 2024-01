Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) hat am 17. Januar 2024, ihre erste Tier 2-Anleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die 10.25NC5.25-Anleihe mit einem Volumen von 170 Mio. Euro und einem Kupon von 8,50% p.a. wurde von Investoren gut aufgenommen und war 1,6-fach überzeichnet. Nach einer zweitägigen Roadshow und positiver Resonanz von Kerninvestoren entschied sich die OLB am Mittwoch, die Emission durchzuführen.



„Mit unserer erfolgreichen ersten Tier-2-Anleihe haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Kapitalmarktpräsenz gesetzt. Mit unserem ersten Covered Bond und AT1 in 2021, gefolgt von einem weiteren Covered Bond in 2022, unserem ersten Senior Preferred in 2023 und dem neuen Tier 2 haben wir nun Zugang zur gesamten Palette der Refinanzierungs- und Kapitalmarktinstrumente. Sub-Benchmark-Emissionen sind eine besondere Herausforderung, sowohl für Emittenten als auch für institutionelle Investoren. Wir sind stolz, dass mehr als 35 Investoren uns erneut ihr Vertrauen geschenkt haben und unseren nachhaltigen und hochprofitablen Wachstumskurs weiterhin unterstützen. Es ist uns wichtig, ein verlässlicher Partner für unsere Investoren zu sein und im Laufe der Zeit zu einem regelmäßigen Emittenten für Finanzierungs- und Kapitalemissionen zu werden. Die starke Nachfrage spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Leistungsfähigkeit der OLB und ihre Perspektive wider. Mit dem Ergebnis sind wir erneut sehr zufrieden", sagt Rainer Polster, Finanzvorstand der OLB.



Das Bankenkonsortium für die Emission, die von Moody's mit Ba1 (positiver Ausblick) bewertet wurde, wurde von der Deutschen Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE und UBS Investment Bank als Joint Bookrunner angeführt.



