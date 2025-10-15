Salzgitter Aktie

15.10.2025 08:35:40

Salzgitter platziert Wandelanleihe auf Aurubis-Aktien für 500 Mio Euro

DOW JONES--Salzgitter hat sich wie angekündigt mit einer Anleiheemission 500 Millionen Euro besorgt, um damit unter anderem sein Programm zur Herstellung von CO2-armem Stahl voranzutreiben. Die Schuldverschreibungen mit sieben Jahren Laufzeit werden mit 3,375 Prozent verzinst und können unter bestimmten Bedingungen in Aktien des Kupferkonzerns Aurubis umgewandelt werden, teilte das Stahlunternehmen mit. Insgesamt 3,4 Millionen Aurubis-Aktien oder etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals am Hamburger Unternehmen aus dem Bestand von Salzgitter stehen dafür anfänglich zur Verfügung. Der Umtauschpreis wurde auf 145,80 Euro festgelegt. Durch eine zusätzliche Leerverkaufs-Platzierung wurde das Marktrisiko der Käufer der Schuldverschreibung abgesichert, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

October 15, 2025 02:36 ET (06:36 GMT)

