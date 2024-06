The Platform Group AG (TPG, WKN A2QEFA, ISIN DE000A2QEFA1), ein führendes Software-Unternehmen für Plattform­lösungen, hat die Mehrheit an der Pflanzen­plattform Aplanta übernommen.



Johannes Osterwind, CEO von Aplanta: „Für die weitere Skalierung und das internationale Wachstum von Aplanta ist die TPG für uns der präferierte Partner. Wir möchten Aplanta zur führenden europäischen Plattform für Kunstpflanzen ausbauen. Ein Markt, der jedes Jahr stark wächst und in dem Europa kaum digitale Player aufweist.“



Aplanta wurde im Jahr 2022 gegründet und hat den Fokus auf Kunstpflanzen und Kunstbäume, Kunden sind B2B- und B2C-Kunden in Europa. Die bestehenden B2B-Kunden kommen unter anderem aus den Bereichen Hotel, Restaurant, Office und Event. Sitz des Unternehmens ist Eltville, Hessen.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Mit der Übernahme von Aplanta treten wir in eine neue Branche ein, die weltweit 1,7 Mrd. Euro umsetzt, und connecten profitabel neue Partner mit der Plattform. Das Ziel ist es, die Plattform um weitere Segmente im Pflanzenbereich auszuweiten, die Partnerzahl zu steigern und die Softwarelösungen der TPG zu implementieren.“



Das Signing der Transaktion erfolgte per Juni 2024, das Closing wird für Juli 2024 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 24 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Screenshot: © www.aplanta.de