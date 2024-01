NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,06 Prozent auf 111,14 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug wenig verändert 4,15 Prozent.

Der Handelsauftakt fiel ruhig aus. Im Verlauf äußern sich mehrere Vertreter aus den Reihen der Zentralbank Federal Reserve. An diesem Wochenende beginnt die vor Zinssitzungen übliche Schweigephase. Es handelt sich also um die letzten öffentlichen Äußerungen aus der Fed vor der nächsten geldpolitischen Sitzung Ende Januar.

Von der Fed werden in diesem Jahr deutliche Zinssenkungen erwartet. Hintergrund ist die rückläufige Inflation, die der Notenbank Spielraum für eine Lockerung ihrer Linie lässt. Allerdings sind Ausmaß und Zeitpunkt ungewiss. An den Finanzmärkten haben sich die hohen Zinssenkungserwartungen zuletzt etwas zurückgebildet, nachdem mehrere Notenbanker die Erwartungen gedämpft hatten.

An Konjunkturdaten werden vor dem Wochenende Zahlen zur Konsumstimmung erwartet, die auch Umfrageergebnisse zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthalten. Die Resultate stellen wichtige Informationen für die Geldpolitik dar. Außerdem stehen Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/jkr/tih