07.01.2026 17:25:38

US-Anleihen: Kurse legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,17 Prozent auf 112,52 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,15 Prozent.

Am Markt wurde auf Kursverluste an den US-Aktienmärkten verwiesen, die für eine etwas stärkere Nachfrage nach Festverzinslichen gesorgt hätten. Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse von US-Anleihen nicht belasten.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Dezember überraschend verbessert. Zeitgleich zu den Stimmungsdaten sind aber auch Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie veröffentlicht worden, die schwächer als erwartet ausgefallen waren./jkr/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen