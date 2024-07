NEW YORK (dpa-AFX) - Die Verunsicherung an den Aktienmärkten hat die Kurse von US-Staatsanleihen am Donnerstag gestützt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,31 Prozent auf 111,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,22 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Am Mittwoch war es bei den Technologie-Aktien zu einem Ausverkauf gekommen. Am Donnerstag zeichnete sich zumindest keine merkliche Erholung ab. Die als sicher geltenden Anleihen blieben gefragt.

Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den USA belasteten die Anleihen nicht. Das Wirtschaftswachstum hat sich stärker als erwartet beschleunigt. "Die größte Volkswirtschaft der Welt scheint derzeit immun gegenüber den globalen wirtschaftlichen Problemen zu sein", schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Während Europa unter der schwachen Entwicklung des globalen Verarbeitenden Gewerbes leidet, hält die US-Wirtschaft hier ihren starken inländischen Verbrauch dagegen."

Die Finanzmärkte schauen nun auf die US-Notenbank Fed, die in der kommenden Woche ihre nächste Sitzung abhält. Eine Zinssenkung wird weiterhin für den September erwartet. "Die Fed kann weiter hoffen, dass ihr das Kunststück einer weichen Landung der US-Wirtschaft gelungen ist", schreiben die Volkswirte der Commerzbank. "Sofern jetzt noch die Inflation auf den Zielwert von 2 Prozent einschwenkt, ist das Goldilocks-Szenario perfekt." Dieses beschreibt den Zustand eines robusten Wirtschaftswachstums und einer geringen Inflation. "Die Fed kann die Chancen darauf erhöhen, wenn sie in nicht allzu ferner Zukunft die Zinswende einleitet"./jsl/he