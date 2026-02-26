26.02.2026 18:06:44

US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,18 Prozent auf 113,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.

Etwas besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt belasteten die Anleihen nicht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche zwar etwas gestiegen. Der Anstieg war aber schwächer als von Ökonomen erwartet.

Ansonsten hat der Markt eine abwartende Haltung eingenommen. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen./jsl/he

