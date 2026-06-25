US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 110,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,38 Prozent.

Die Kurse knüpften so an ihre Gewinne vom Vortag an. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf erhöhen könnte, wurde durch die fallenden Ölpreise zuletzt gedämpft. Schließlich werden so Inflationsgefahren verringert. Am Donnerstag stabilisierten sich die Ölpreise nach der jüngsten Talfahrt.

Der Preisindex PCE stieg im Mai im Jahresvergleich um 4,1 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 3,8 Prozent gelegen. Die Zahlen bewegten den Markt kaum, da sie so erwartet wurden. Der PCE ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindikator. Die Fed strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Sie verfehlt dieses Ziel seit einigen Jahren./jsl/jha/