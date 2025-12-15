|
15.12.2025 17:56:38
US-Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung an den Aktienmärkten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,18 Prozent.
Die Anleihekurse profitierten von der Verunsicherung und den Kursverlusten an den US-Aktienmärkten. Sorgen über die noch immer sehr hohen Aktienbewertungen von KI-Werten dominieren. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden daher gesucht. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte sich die Stimmung in der Industrie in der Region New York im Dezember deutlich eingetrübt.
Die Woche vor Weihnachten dürfte den Finanzmärkten aber noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. Die Zahlen werden als Folge der vorübergehenden Schließung von US-Bundesbehörden (Shutdown) verspätet veröffentlicht./jsl/men
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.