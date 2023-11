Nach einer feiertagsbedingten Pause am Vortag haben US-Staatsanleihen am Freitag Kursverluste verbucht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) sank um 0,32 Prozent auf 108,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,47 Prozent. Wegen des Feiertags Thanksgiving am Vortag fand am Freitag nur ein verkürzter Anleihehandel statt, der um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit endete.

NEW YORK (dpa-AFX)