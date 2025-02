US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 109,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,48 Prozent.

Die neuen Aussagen zur Zollpolitik bewegten die Anleihen wenig. US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Details sollen Anfang dieser Woche verkündet werden. Die Zölle sollten alle Länder betreffen, sagte Trump am Wochenende weiter - auch die Nachbarn Kanada und Mexiko. Zudem soll es Zölle gegen Länder geben, die wie die EU auch Zölle gegen die USA erheben.

Die Aussagen von Trump war laut Experten wenig überraschend. Die Märkte sind laut Händlern bereits abgestumpft. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht./jsl/he