NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg am Nachmittag um 0,07 Prozent auf 115,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,63 Prozent.

Den Anlegern fehlte es an klaren Impulsen. Die Finanzmärkte warten auf die Entscheidungen der US-Notenbank Fed. "Die Fed-Entscheidung am Mittwoch wird für Volatilität sorgen", schreibt Rainer Guntermann, Anleiheexperte bei der Commerzbank. Der Markt sei gespalten, ob die Fed die Zinsen um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte senke. Die Commerzbank erwarte einen kleinen Zinsschritt um 0,25 Punkte./jsl/nas