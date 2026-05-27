27.05.2026 18:12:38

US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,06 Prozent auf 109,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,48 Prozent.

Widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg gaben keine klare Richtung vor. Deutlich gefallene Ölpreise stützten die Anleihen zunächst. Iranische Medien berichteten, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs erhalten hätten. Die Wirkung hielt jedoch nicht lange an. Das Weiße Haus dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden. Die Anleihekurse gaben daraufhin einen Teil ihrer Gewinne wieder ab.

Im Tagesverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht. Allerdings stehen am Donnerstag eine Vielzahl von Konjunkturdaten an. Darunter auch Zahlen zur Konsum- und Preisentwicklung sowie zum Wirtschaftswachstum./jsl/jha/

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.

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