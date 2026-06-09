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09.06.2026 18:02:38
US-Anleihen: Leichte Kursgewinne
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 109,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,54 Prozent.
Die gesunkenen Ölpreise stützten die Kurse nur geringfügig. Nachdem der Iran und Israel ihre wechselseitigen Angriffe am Montag beendet haben, entspannte sich auch die Lage am Ölmarkt. So wurden Inflationserwartungen nicht weiter angeheizt. Diese waren seit Kriegsbeginn Ende Februar deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten wird weiterhin überwiegend davon ausgegangen, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf die Leitzinsen anheben könnte. Impulse von Konjunkturdaten gab es nicht./jsl/men
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.