US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,01 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche gesunken. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet. Für die restliche Woche werden kaum Impulse erwartet. Am Donnerstag ist der Feiertag Thanksgiving.

Unverändert richten sich die Blicke auf Bemühungen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Die USA machen in den Gesprächen über ein Kriegsende weiter Druck und streben rasche Fortschritte an. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social./jsl/he