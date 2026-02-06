|
06.02.2026 17:41:38
US-Anleihen: Leichte Kursverluste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,22 Prozent.
Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste Konjunkturdaten. In den USA ist das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im Februar laut einer ersten Schätzung stärker als erwartet gestiegen. Verbessert hat sich Beurteilung der aktuellen Lage durch die Verbraucher. Die Erwartungen gaben hingegen etwas nach.
Belastet wurden die Anleihen durch die Erholung an den Aktienmärkten. Die Anleger blieben angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor aber nervös./jsl/he
