NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,21 Prozent auf 111,45 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug moderat auf 4,10 Prozent.

Im Handelsverlauf stehen zum einen Indikatoren zur Unternehmensstimmung auf dem Programm. S&P Global veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes, die Hinweise auf die konjunkturelle Lage geben. Zum anderen setzt sich am Aktienmarkt die Berichtssaison fort.

Äußerungen zur US- Geldpolitik sind nach wie vor nicht zu erwarten. Vor der Zinssitzung in der kommenden Woche halten sich die Notenbanker mit öffentlichen Auftritten zurück.

