US-Anleihen wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben sich am Montag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 112,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,14 Prozent.

Am US-Rentenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung von wichtigen Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, die von US-Behörden ermittelt werden. Im Verlauf der Woche werden wieder Kennzahlen erwartet, nachdem der teilweise Stillstand der Verwaltung in den USA in der vergangenen Woche beendet worden war. Dabei haben die Investoren vor allem Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen.

Zuletzt hat die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA etwas nachgelassen, was die Renditen stützt. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen./jkr/he