Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

"Kangaroo Bond" 29.08.2025 10:38:00

Vonovia-Aktie stabil: Immobilienriese Vonovia betritt australischen Kapitalmarkt mit Anleihe

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben.

Der unbesicherte "Kangaroo Bond" in Höhe von 850 Millionen Australischen Dollar (ca. 475 Millionen Euro) wurde in zwei Serien mit sieben und zehn Jahren Laufzeit und einer gewichteten Rendite von 3,87 Prozent nach Währungsabsicherung begeben, wie der Konzern mitteilte.

"Mit unserer Debütemission in Australien gelingt uns der nächste wichtige Schritt nach Übersee", sagte Vonovia-Finanzvorstand Philip Grosse laut Mitteilung. "Gleichzeitig ist es das Tor zur Asien-Pazifik-Region, die für uns hochattraktiv ist."

Im XETRA-Handel zeigt sich die Vonovia-Aktie am Freitag zeitweise 0,07 Prozent leichter bei 27,91 Euro.

DOW JONES

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich Freitag schwächer. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich vor dem Wochenende uneinheitlich.

