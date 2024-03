Josh Jamner, Investment Strategy Analyst bei Clearbridge Investments: Obwohl der Verbraucher­preisindex etwas besser ausfiel als erwartet, zeigen die internen Daten, dass die Ergebnisse der wichtigeren PCE-Kernkennzahl für die Fed und die Anleger günstiger ausfallen könnten. Letzte Woche rechneten die Futures-Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5%, dass die Fed auf ihrer Sitzung in dieser Woche etwas unternimmt, und die aktuellen Zahlen sprechen dafür, dass keine Maßnahmen ergriffen werden (jetzt weniger als 1%). Wichtig ist, dass der Fed bis zu ihren nächsten Sitzungen zusätzliche Inflationsdaten vorliegen werden, die für ihre Entscheidungsfindung wichtiger sein werden als die Veröffentlichung der letzten Woche, die für sich genommen eine Zinssenkung zur Jahresmitte weder ausschließt noch bestätigt. Insgesamt dürfte die jüngste Veröffentlichung nur relativ geringe Auswirkungen auf die Märkte haben, da sie weitgehend mit dem bisherigen Verständnis des Disinflationsprozesses übereinstimmt.



Jeff Schulze, Head of Economic and Market Strategy bei Clearbridge Investments: Wir erleben eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt, ohne dass es zu Entlassungen kommt. Zu Beginn der Pandemie gab es einen Arbeitskräftemangel. Die Konjunktur war sehr gut. Es herrschte eine enorme, fast nicht zu befriedigende Nachfrage nach Arbeitskräften. Und das hat dazu geführt, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA von sieben Millionen vor der Pandemie auf zwölf Millionen auf dem Höhepunkt angestiegen ist. Und jetzt sind es nur noch neun Millionen. Dieser Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften hat zu einer Verlangsamung des Lohnwachstums geführt, was die Fed zuversichtlicher stimmt, dass sich der Arbeitsmarkt weiter normalisieren kann, ohne dass es zu Entlassungen kommt.



