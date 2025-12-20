|
3 Best Bitcoin ETF Picks for 2026
It's been nearly two years since the first spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) were launched. In all, 11 new ETFs were approved by the Securities & Exchange Commission (SEC), including ones from BlackRock, Grayscale, Fidelity, Invesco, and Bitwise.To say they've been successful would be a massive understatement. Collectively, they account for over $110 billion in assets under management, more than half of which comes from the iShares Bitcoin ETF (NASDAQ: IBIT).Bitcoin ETFs are an unusual case because there is structurally no difference between them. They all invest in spot Bitcoin. There's no selection methodology. There's no weighting strategy. They're functionally all the same.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
