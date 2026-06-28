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28.06.2026 12:18:41
AI bust risks ripple effects from growth to credit, BIS says
AN ARTIFICIAL-INTELLIGENCE bust, inflation and fiscal stress are among the most alarming threats to global prosperity at present, the Bank for International...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Devisenkurse
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Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.