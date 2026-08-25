26.08.2026 01:11:02

AI gold rush draws crypto firms away from Bitcoin

The price of Bitcoin has risen in August but is still far below its peak almost a year ago - and companies are refitting their mines.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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