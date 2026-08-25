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26.08.2026 01:11:02
AI gold rush draws crypto firms away from Bitcoin
The price of Bitcoin has risen in August but is still far below its peak almost a year ago - and companies are refitting their mines.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Devisenkurse
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