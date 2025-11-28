Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:25 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,03 Prozent auf 91.255,41 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 91.282,32 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,1 Prozent aufweist und bei 12,41 EUR notiert.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 1,93 Prozent auf 85,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 86,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3.016,13 US-Dollar) geht es um 0,39 Prozent auf 3.027,92 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,86 Prozent auf 537,38 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 532,79 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 2,202 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 2,197 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,73 Prozent auf 412,65 US-Dollar, nach 409,66 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4340 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,4261 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2556 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,2563 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2805 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen fällt der Binancecoin-Kurs um 0,62 Prozent auf 890,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 895,59 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1503 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1528 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Solana-Kurs um 0,26 Prozent auf 140,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 140,89 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 14,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 15,02 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 12:25 ab. Es geht 0,40 Prozent auf 13,30 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,35 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,544 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:25 bei 1,540 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.