Krypto-Marktbericht 14.04.2026 12:43:06

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Kryptokurse am Dienstagmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,03 Prozent auf 74.608,01 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 74.585,76 US-Dollar gelegen hatte.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,6 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 4,4 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,10 Prozent auf 54,60 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 54,65 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,55 Prozent auf 2.385,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.372,92 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagmittag nach. Um 0,13 Prozent auf 438,14 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 438,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,37 Prozent auf 1,372 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,377 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 350,30 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (346,54 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,09 Prozent.

Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2443 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2482 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,57 Prozent.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1563 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1563 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3207 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3211 US-Dollar.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 615,09 US-Dollar am Vortag auf 619,26 US-Dollar nach oben (0,68 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0940 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0941 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,23 Prozent auf 86,27 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 86,47 US-Dollar.

Nach 9,663 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Dienstagmittag um 2,38 Prozent auf 9,433 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,67 Prozent auf 9,206 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,362 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,9586 US-Dollar) geht es um 0,73 Prozent auf 0,9517 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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