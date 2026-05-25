Krypto-Marktbericht 25.05.2026 17:23:14

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Kryptokurse am Montagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:11 um 0,83 Prozent auf 77.670,24 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 77.032,65 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,4 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 7,4 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,16 Prozent stärker bei 52,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 52,75 US-Dollar.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,52 Prozent auf 2.132,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.100,14 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,08 Prozent stärker bei 350,65 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 346,90 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,68 Prozent auf 1,360 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,351 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,06 Prozent auf 392,41 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 392,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,58 Prozent auf 0,2461 US-Dollar, nach 0,2422 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1475 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1507 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3725 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 2,17 Prozent auf 670,57 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 656,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1031 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1022 US-Dollar.

Währenddessen legt der Solana-Kurs um 1,08 Prozent auf 86,23 US-Dollar zu. Gestern war Solana noch 85,32 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Avalanche um 2,76 Prozent auf 9,467 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,213 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 1,80 Prozent auf 9,605 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,435 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,02 Prozent auf 1,054 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,033 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Krypto-Rally: Politische Hoffnung beflügelt den Markt für Bitcoin, Ethereum & Co.
Trump sorgt für Krypto-Volatilität: Bitcoin, Ethereum & Co. reagieren mit starken Verlusten
XRP vor neuem Bullenmarkt? Nutzung explodiert - Prognosen gehen auseinander
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wright Studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1642
0,0040
0,34
Japanischer Yen
184,9655
0,1555
0,08
Britische Pfund
0,8622
-0,0025
-0,29
Schweizer Franken
0,9116
-0,0009
-0,10
Hongkong-Dollar
9,1189
0,0053
0,06
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:55 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen